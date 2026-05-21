アルミニウム加工業界は今年に入ってから、生産・販売共に好調が続いている。四川省などではアルミ板、アルミ帯、アルミ箔材、アルミ線材などの製品の受注が相次ぎ、アルミ加工企業の生産現場も忙しく活気に満ちている。四川広元万順中基鋁業は主に新エネルギー電池向けのアルミ箔素材と食品包装用のダブルゼロ箔を生産している。伍和星（ウー・ホーシン）常務副総経理によると、同社は第1四半期（1-3月）、通年利益目標の42