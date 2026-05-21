子どものスクリーン使用について、米政府が公衆衛生上の懸念を指摘する勧告を行った/Organic Media/E+/Getty Images via CNN Newsource（CNN）子どもたちの絶え間ないSNS利用やメッセージのやり取り、長時間のゲームといった過剰なスクリーン使用は害になることもあり、米国で公衆衛生上の懸念となっている――。そう指摘する米公衆衛生局長官の勧告が、20日に発表された。ただしトランプ政権では現在、公衆衛生局長官が不在となっ