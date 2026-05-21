サンリオキャラクターズのハローキティとマイメロディの棒付きチョコレートを詰め合わせたアソート商品が、6月2日（火）から、全国で発売される。【写真】「不二家」×ポムポムプリン30周年コラボスイーツもかわいい！■台紙は全8種今回「不二家」から登場するのは、ハローキティとマイメロディの日焼けした顔を、4色のチョコレートを使って表現した棒付きチョコレート。ハイビスカスやヒョウ柄などをあしらった台紙デザイン