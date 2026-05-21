日焼けキティ＆マイメロディの棒付きチョコレート発売へ！ 平成レトロなパッケージで登場
サンリオキャラクターズのハローキティとマイメロディの棒付きチョコレートを詰め合わせたアソート商品が、6月2日（火）から、全国で発売される。
【写真】「不二家」×ポムポムプリン30周年コラボスイーツもかわいい！
■台紙は全8種
今回「不二家」から登場するのは、ハローキティとマイメロディの日焼けした顔を、4色のチョコレートを使って表現した棒付きチョコレート。
ハイビスカスやヒョウ柄などをあしらった台紙デザインは全8種。夏らしさと平成レトロな懐かしさを楽しめる、かわいらしいラインナップがそろった。
また、パッケージの裏面にはハローキティとマイメロディに関するクイズが付いており、チョコレートを食べた後も楽しめる仕様となっている。
ちなみに、「不二家」洋菓子店では、6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボレーション企画を全国の店舗で開催。
コラボ商品の店頭販売をはじめ、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービーなどが展開される。
【写真】「不二家」×ポムポムプリン30周年コラボスイーツもかわいい！
■台紙は全8種
今回「不二家」から登場するのは、ハローキティとマイメロディの日焼けした顔を、4色のチョコレートを使って表現した棒付きチョコレート。
ハイビスカスやヒョウ柄などをあしらった台紙デザインは全8種。夏らしさと平成レトロな懐かしさを楽しめる、かわいらしいラインナップがそろった。
ちなみに、「不二家」洋菓子店では、6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボレーション企画を全国の店舗で開催。
コラボ商品の店頭販売をはじめ、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービーなどが展開される。