【モデルプレス＝2026/05/20】5月31日に開催される「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」東京ドーム公演をもって、グループとしての活動を終了する嵐。メンバーそれぞれが数々の作品で主演を務めるだけでなく、主題歌で作品を彩ってきた。また、局を跨いだ“ドラマリレー”や、メンバー同士のゲスト出演など、異例の演出でドラマ史に伝説を残してきた。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は「