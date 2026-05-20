人手不足を背景に増え続ける外国人労働者。石川県内では、2025年10月時点で、1万6922人と、過去5年間で6000人以上増加しています。受け入れる事業者数も年々増え続け、2500か所に上っています。担い手の確保へ、留学生と地元企業をマッチングする取り組みが行われています。金沢市の専門学校アリス学園。アジアを中心に10か国以上の留学生378人が在籍し、観光や介護の分野でスキルを磨いています。20日、授業の様子を見守っていた