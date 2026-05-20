人手不足を背景に増え続ける外国人労働者。石川県内では、2025年10月時点で、1万6922人と、過去5年間で6000人以上増加しています。受け入れる事業者数も年々増え続け、2500か所に上っています。担い手の確保へ、留学生と地元企業をマッチングする取り組みが行われています。

金沢市の専門学校アリス学園。アジアを中心に10か国以上の留学生378人が在籍し、観光や介護の分野でスキルを磨いています。

20日、授業の様子を見守っていたのは県内企業の採用担当者です。

石川県労働企画課・山本研 主任主事「日本語でのコミュニケーションが取れるというところで、企業の皆さんにとっては本当に即戦力になれる人材だと考えている」

企業向けの学校見学会は、県といしかわ就職・定住総合サポートセンター＝ILACが主催し、21日は5つの企業が参加しました。

久々江龍飛フィールドキャスター「こちらでは、県内で就職を考えている留学生が、企業の話を真剣なまなざしで聞いています」

留学生は主にホテルや飲食店へ就職、人手不足から幅広い業界から求人

企業側が仕事内容や働きやすさをアピールする一方、学生からは働き方に関する具体的な質問も…。

外国人学生「スタッフ1人が、部屋探し、ご案内、手続き、これは全部一人でやるんですか」

企業担当者「全部やります」

外国人学生「何年間で引っ越し（異動）しますか」

企業担当者「人によるんですけど、1年間で大体1回〜2回くらい発生する可能性があります」

参加した学生は「(母国で)電気の部門について勉強してたので、電気の仕事に就きたい」「私は接客の仕事につきたい。詳しく説明してくれたり、私たちから質問できるので、将来の就職のため役に立つ」

幅広い業界から留学生を求める声高まる

アリス学園では、2026年春に卒業した留学生のうち8割が県内企業に就職。ホテルや飲食店への就職が多い一方で、近年の人手不足により幅広い業界から留学生を求める声が高まっています。

小前田運輸・澤田和弘主任「きちっとルールを守って、まじめに運転をしてもらえることが非常に大事になってくるので、そういう面では皆さんの勤勉さが重要になってくる」

アール・ビー・コントロールズ・井田龍一朗さん「中には母国で勉強されて日本に来ている人もいるし、あるいはこれから興味をもって勉強してもらえるのであれば、全く問題ない」