元フジテレビアナウンサーで、現在はディストリビューション部に所属する秋元優里さん（４２）の注目が集まっている。秋元さんは４月２１日、フジテレビが開催した「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ海外共同製作プロジェクト発表会＆１０月期連続ドラマ制作発表」で、司会を担当。４月２９日には、都内で開催された「芋洗坂怪談」に怪談好きな進行役として参加。アナウンサー時代と変わらぬ知的な美しさと落ち着いた進