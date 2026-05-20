２０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４２．４１ポイント（０．５５％）安の２５６５５．４４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３４．９７ポイント（０．４０％）安の８６０４．９９ポイントと反落した。売買代金は１４０７億１８８０万香港ドルとなっている（１９日前場は１４５１億８５８０万香港ドル）。米長期金利の上昇が嫌気される流れ。１９日