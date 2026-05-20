◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースのフレディ・フリーマン選手が1試合2本目のアーチを放ちました。3-4と1点を追う6回、先頭打者で迎えたフリーマン選手は、この回からマウンドに上がるジェレミア・エストラダ投手からインコース低めの変化球をとらえ、ライトスタンドへ。6号ソロで同点に追いつきました。フリーマン選手は、36歳ベテランのチームの大黒柱。初回に先頭打者の大谷翔平選手が二塁打