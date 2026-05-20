20日午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。最大震度5強を観測したのは、鹿児島県の与論町です。