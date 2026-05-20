「ヤンキース−ブルージェイズ」（１９日、ニューヨーク）四回にブルージェイズのサンチェスがタイムリーを放ったが、スイングした際のバットがヤンキースの捕手・ウェルズの頭部を直撃。試合が一時中断した。岡本和真内野手が四球で好機を広げ、ピニャンゴの右翼線へのタイムリーで先制。なおも無死一、三塁からサンチェスがカウント２−１からのスイーパーを逆方向へはじき返したが、スイングしたバットがウェルズのヘルメ