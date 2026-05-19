kurayamisakaが、“極北を目指すオルタナティヴアイドル”RAYへの提供曲「sagittarius」のセルフカバーを明日配信リリースすることを発表した。本楽曲は、轟音ギターが鳴り響くダイナミックなサウンドに、内藤さちの浮遊感あるボーカルが重なり、楽曲の持つ美しさをより際立たせている。もともとアイドルへの提供曲であった背景もあり、ノスタルジックな歌詞世界の中で、透明感あふれる歌声が印象的に響く仕上がりになったという。