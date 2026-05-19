18日に秋田市河辺で発生した林野火災は、19日昼前に鎮火しました。焼けた面積は約17ヘクタールに及んでいます。18日午後0時20分ごろに最初の119番通報があった秋田市河辺和田の林野火災。消防などが消火に当たり、通報から約6時間後の18日夕方、燃え広がる恐れがない「鎮圧状態」に。そして19日午前11時30分に鎮火しました。秋田市消防本部によりますと、約17ヘクタールが焼けました。住宅はない地域で、けがをした人