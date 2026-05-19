5月18日、5人組男性アイドルグループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をめぐって、所属するSTARTO ENTERTAINMENT社が公式Xを更新。生配信の無断上映について注意喚起をおこなった。公式Xでは、大画面での上映を告知しているイベントや店舗を確認しているとし、《著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です》と警告。さらに、悪質なケースについては法的措置も検討していること