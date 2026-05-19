鹿児島と喜界島、徳之島を結ぶ「フェリーあまみ」はエンジンの異常で運休します。復旧の見通しはたっていません。 (記者)「フェリーあまみが係留されています、外からは作業をする人の姿は確認できません」 奄美海運によりますと、「フェリーあまみ」は今月16日午前9時ごろ、鹿児島から奄美大島へ向かう途中、2つあるエンジンのうち、1つが停止しました。 フェリーは鹿児島港へ引き返し、乗客1人と