◇オランダ1部アヤックス0―0ヘーレンフェイン（2026年5月17日）2大会連続のW杯メンバー入りを果たしたアヤックスの日本代表DF板倉は故障から復帰後、4度目の出場で初のフル出場。センターバックでデュエル5戦5勝など危なげないプレーを披露。ただチームはシュートを23本も打ちながら無得点で引き分け、5位に終わった。欧州カンファレンスリーグ予選の出場権を懸けたプレーオフに回り、この日出番がなかったDF冨安ともども