ACミランのルカ・モドリッチ＝17日、ジェノバ（ロイター＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むクロアチア代表メンバー26人が18日に発表され、5度目の本大会となる40歳のMFモドリッチ（ACミラン）やDFグバルディオル（マンチェスター・シティー）らが入った。クロアチアは4大会連続7度目の出場。前回大会は決勝トーナメント1回戦で日本にPK勝ちし、最終的に3位に入った。今大会は1次リーグL組でイング