飼い主さんを頼りにしている犬の行動 積極的にアイコンタクトをとる お散歩中にチラチラと飼い主さんの方を見ながら歩いている犬を見かけることがあります。このように飼い主さんと積極的にアイコンタクトをとろうとするのは、飼い主さんを信頼しているからこそです。 自分の行動や判断が正しいかを確認しようとしたり、次にどうしたらいいかの指示を仰ごうとしていたり、飼い主さんの様子を伺って安心感を得ようとし