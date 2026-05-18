ネイマールはコリチーバ戦にスタメン出場北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表入りの行方が注目を集めるサントスのFWネイマールが、メンバー発表前最後のゲームで思わぬアクシデントに見舞われた。サントスは現地時間5月17日にリーグ戦第16節でコリチーバと対戦。ネイマールはキャプテンとして先発出場した。迎えた後半20分、サントスの選手交代が告げられ、ネイマールに代わってFWロビーニョ・ジュニアが投入され