NVIDIAの研究チームが26億パラメータのオープンソースワールドモデル「SANA-WM」を発表しました。SANA-WMは720p解像度で最長1分間の動画を生成できるモデルで、カメラの動きも精密に制御できる点が特徴です。ワールドモデルとは現実世界や仮想空間の構造、視点の移動、物体の見え方の変化などをAI内部で予測し、映像として作り出すモデルのことです。SANA-WM | Efficient Minute-Scale World Modelinghttps://nvlabs.github.io/San