金銭トレードで左腕を獲得米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルージェイズとの金銭トレードでエリック・ラウアー投手を獲得した。一方で40人枠を空けるため、剛腕のブラスダー・グラテロル投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行することも球団が発表した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティ・ウー記者のXでは、左腕ラウアーについて「彼は（昨季）ブルージェイズのプレーオ