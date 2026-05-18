金銭トレードで左腕を獲得

米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルージェイズとの金銭トレードでエリック・ラウアー投手を獲得した。一方で40人枠を空けるため、剛腕のブラスダー・グラテロル投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行することも球団が発表した。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティ・ウー記者のXでは、左腕ラウアーについて「彼は（昨季）ブルージェイズのプレーオフ躍進に大きな役割を果たし、先週トロントからDFAされた。（今季）8試合に登板し、そのうち6試合に先発。現在、比較的薄くなっている投手の選択肢をドジャースにもたらす」と期待される役割を伝えた。

ラウアーは昨季レギュラーシーズンで28試合に登板。104回2/3を投げて9勝2敗、防御率3.18だった。今季は1勝5敗、防御率6.69と苦戦も、通算46勝の実績を持つ。

一方のグラテロルは2023年、68試合で防御率1.20をマーク。160キロを超える剛球が武器だったが、24年オフに右肩を手術。昨季は全休だった。ドジャースは先発左腕ブレイク・スネル、守護神として期待していたエドウィン・ディアスが手術で離脱。さらにこの日、救援左腕のジャック・ドライヤーもIL入りが発表されるなど、投手陣に負傷者が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）