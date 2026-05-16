宇佐海軍航空隊の遺構や戦争の爪痕をめぐる平和ウォークが大分県宇佐市で開かれ、地元の小学生がガイドに挑戦しました。 大分県宇佐市の市民団体「豊の国宇佐市塾」は、旧日本軍の海軍航空隊の遺構を巡る平和ウォークを毎年開催しています。 20回目の今年はおよそ250人が参加し、軍用機を空襲から守るために造られた城井1号掩体壕や機銃掃射の跡が残る柳ヶ浦小学校などを巡りました。 地元の子どもたちも小学生ガイ