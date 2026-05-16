Original Loveが、韓国のオルタナティブバンド・CADEJO（読み：カデホ）とのコラボレーションEP『From a South Island』より、「Groove God’s Love」のMVを公開した。「From a South Island」は、Original Loveのアニバーサリーイヤー第2弾として、CADEJOとのコラボレーションで作り上げたEP作品だ。Original Love & CADEJO名義で、4月8日に配信リリースとなった。「Groove God’s Love」のMVは、江ノ島 Diner OPPA-LAでのラ