Original Loveが、韓国のオルタナティブバンド・CADEJO（読み：カデホ）とのコラボレーションEP『From a South Island』より、「Groove God’s Love」のMVを公開した。

「From a South Island」は、Original Loveのアニバーサリーイヤー第2弾として、CADEJOとのコラボレーションで作り上げたEP作品だ。Original Love & CADEJO名義で、4月8日に配信リリースとなった。

「Groove God’s Love」のMVは、江ノ島 Diner OPPA-LAでのライブのため来日したCADEJOのステージに田島貴男がスペシャルゲストとして出演した、この日限りのセッションのドキュメント映像からなるビデオとなる。

https://www.youtube.com/watch?v=nLUvzHgfgRY

Original Love & CADEJOは、5月22日に韓国・ソウルのオリンピック公園一帯で開催される韓国最大規模の音楽フェス＜第18回ソウルジャズフェスティバル2026（The 18th Seoul Jazz Festival 2026）＞、さらに岐阜県中津川で行われる＜中津川 WILD WOOD 2026＞への出演も決定している。

Original Loveは、アニバーサリーイヤー第1弾シングルとして「ワイルド・ヒューマニティー」を配信リリース。2026年5月24日のZepp Sapporo公演から開催となる全国6か所で行われるバンドツアー＜センス・オブ・ワンダー＞、さらに、11月23日にキャリア初となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞の開催を発表している。チケットの詳細はオフィシャルサイトをご覧いただきたい。

◾️Original Love & CADEJO EP『From a South Island』

2026年4月8日 リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/FromaSouthIsland ▼収録内容

1.3000

2.Groove God’s Love

3.Naruhodo

4.Thinking Softly

◾️Original Love & CADEJOライブ情報

＜Original Love & CADEJO The 18th Seoul Jazz Festival 2026＞

日程：5月22日（金）〜24日（日）* Original Love & CADEJOは22日（金）に出演

会場：韓国・ソウル オリンピック公園

オフィシャルサイト：http://www.www.seouljazz.co.kr/ ＜中津川 WILD WOOD 2026＞

日程：2026年9月19日（土）・20日（日）

会場：中津川公園内特設ステージ（岐阜県中津川市茄子川1683-797）

オフィシャルサイト：https://nakatsugawawildwood.com/2026/

◾️「ワイルド・ヒューマニティー」

配信：https://originallove.lnk.to/WildHumanity

◾️＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞ 日程：2026年11月23日（月・祝）

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00（予定） ▼Band Member

田島貴男（Vo, G）、佐野康夫（Dr）、小松秀行（B）、河合代介（Organ）、木暮晋也（G）、真城めぐみ（Chorus）、Special Guestあり ▼チケット料金

全席指定 11,000円（税込）



主催：Original Love 35周年実行委員会

後援：J-WAVE



お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 2026年

5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 （ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569



5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 6月27日（土）大阪・Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569



6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30（ドリンク代別）

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041



7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

全席指定 8.000円（税込） 主催：Wonderful World

制作：SMASH