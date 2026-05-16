台湾メディアのETtodayは11日、日本のユニクロで商品を購入後、台湾に戻ってから受けられる「無料サービス」が話題になっていると伝えた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）でこのほど、日本のユニクロでズボンを購入したという女性ユーザーが「台湾に戻ってから丈を調整したくなった。日本で買ったズボンでも台湾で裾上げできるの？」と質問した。台湾の店舗でも裾上げサービスは行われているが、海外の店舗で購入した商品