●ホワイトソックス5−10カブス○＜現地時間5月15日レート・フィールド＞シカゴに本拠地を構える2球団による“クロスタウン・クラシック”は、カブスが先勝。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、5試合ぶりの安打を放つなど3出塁で勝利に貢献した。3年目右腕バークに対するカブス打線は初回の二死から安打と暴投で得点圏に走者を進め、4番イアン・ハップの中前適時打で先制。二死一塁で第1打席を迎え