アメリカ司法省がキューバ政府に強い影響力を持つラウル・カストロ前国家評議会議長の起訴に向けた手続きを進めているとアメリカメディアが報じました。ラウル・カストロ氏は、キューバ革命の英雄であるフィデル・カストロ氏の弟で94歳ながら、現在も強い影響力を持つとされています。アメリカメディアによりますと、起訴の対象となっているのは、キューバ軍が1996年にアメリカに拠点を置く亡命キューバ人組織の民間機2機を撃墜し4