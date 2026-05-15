◇ファーム・リーグ東地区楽天3―0ロッテ（2026年5月15日ロッテ浦和）楽天の41歳のベテラン・岸孝之が先発し、7回で109球を投げて4安打無失点。8三振を奪う好投で2勝目を挙げ、開幕からの無失点イニングを「28」に伸ばした。もちろん防御率は0・00。岸は今季6試合目の登板。3回には3者連続三振を奪うなど抜群の安定感で、7イニングで一度も先頭打者を塁に出さなかった。6回1死で唯一の四球を安田に与えるなど1死一、二