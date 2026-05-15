【楽園追放 -The Stellar Angel-】 2026年冬 発売予定 ジャンル：ビジュアルノベル プラットフォーム：Nintendo Switch、Steam 東映アニメーションは、ビジュアルノベルゲーム「楽園追放 -The Stellar Angel-」のティザーサイトを5月15日に公開した。発売予定は2026年冬。 本作は、2014年に公開された劇場アニメ「楽園追放 -Expelled fr