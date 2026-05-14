西武の平良海馬が15日の日本ハム戦に先発する。平良は球団を通じて「現在は問題なく投げることができています。前回登板から時間があったので、リカバリーやトレーニングもしっかり行うことができました。相手打線については特別意識しすぎず、いつも通り自分のピッチングをしていきたいと思います」とコメント。3・4月の月間MVPに輝いた平良は、5月初登板となった3日のロッテ戦に先発し、1回・36球を投げ、2失点で降板して