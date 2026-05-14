「インターミディエット全日本リトルリーグ選手権」で準V…埼玉武蔵の菊村結日本一にはあと一歩及ばなかった。少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」は10日、茨城県の牛久運動公園野球場などで準決勝と決勝が行われ、決勝戦で埼玉武蔵リーグ（北関東連盟）は茨城リーグ（東関東連盟第1代表）と対戦。延長タイブレークの末に3-4