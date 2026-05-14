「インターミディエット全日本リトルリーグ選手権」で準V…埼玉武蔵の菊村結

日本一にはあと一歩及ばなかった。少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」は10日、茨城県の牛久運動公園野球場などで準決勝と決勝が行われ、決勝戦で埼玉武蔵リーグ（北関東連盟）は茨城リーグ（東関東連盟第1代表）と対戦。延長タイブレークの末に3-4でサヨナラ負けし、初出場での優勝はならなかった。

5、6回に続いて、タイブレークとなった延長8回も1得点。3度リードする展開も、茨城の粘りに屈した。8回はなお2死二塁で3番・藤谷樹平内野手が遊ゴロに倒れて追加点を奪えず。続く4番・菊村結投手は3打席目が回ってこず、残念そうにベンチに引き揚げた。

その裏に2点を奪われて逆転サヨナラ負け。「準優勝は凄いことですけど、悔しいです。それまで打てていなかったので、あと1回、本当に打ちたかったです」と声を絞り出した。

指名打者を複数選手が利用し、ベンチ入り14人全員が打席に入れる特別ルールが適用されており、8回までに菊村が打席に立ったのは2度。初回2死三塁はフルカウントから見逃し三振。5回の第2打席は自打球が右足の爪先に当たったとアピールしたものの球審に認められず、一ゴロに終わった。「自打球は爪先に当たったんですけど『当たってない』と言われて……。悔しかったです」。

決勝は指名打者での出場だったこともあり、見せ場なく終戦。ただ、「4番・中堅」で先発出場した宮城リーグ（東北連盟）との準決勝では投打で非凡さを示した。

右肘に痛みを抱えながら、1-1の4回から2番手で登板。直球は120キロ超を何度も計測し、6回までの3イニングを無失点に封じた。ところが3-1で迎えた勝利目前の7回、「緊張しすぎた」と焦ってミスを連発。四球や野選、暴投に安打が絡んで一挙5点を失った。

一転して3点のビハインドとなったその裏、打線が粘って5-6と1点差。なお2死満塁で打席が回ってきた。「自分がやるしかない、打つしかないと思っていました」とカウント3-1から左翼線に逆転サヨナラ2点打。自らの失点をバットで取り返すと、大喜びのナインにもみくちゃにされる中で1人、目頭を押さえた。

投打とも魅力十分「好きなのはバッティングの方です」

身長172センチ、体重65キロと均整のとれた体格。現在、中学1年生でさらに大きくなるだけに、最速123キロの直球はまだまだ伸びていく可能性は十分にある。

投打とも魅力たっぷりの好素材。「試合ではピッチャーもメッチャ楽しいです」と言いつつ、「好きなのはバッティングの方です」と言い切る。「芯に当たって角度がつけば（スタンドに）入るし、普通に気持ちいい」。高校野球でも指名打者制が導入されるようになり、この先に投手か野手かの選択を迫られた場合、現時点では野手を選びたい気持ちが強いそうだ。

将来の目標にプロ野球選手、メジャーリーグでのプレーを挙げる逸材は、チームでの練習以外にも自宅で練習に励んでいる。毎日2キロのランニング、素振りは全力で100回。回数は多くなくても、惰性でやるのではなく「集中してやっています」と効率的に取り組む。回復力も考慮し、毎週月曜日はオフに充てているという。

好きな選手にはソフトバンク・柳田悠岐外野手を挙げる。「37歳になっても若い選手に負けずに頑張っている。顔も格好いいし、打撃スタイルも好きです」。柳田同様、自身も常にフルスイングを心がけている。

今大会はあと一歩で頂点を逃したが、まだチャンスはある。「まず治療に専念して、肘が治ったらチームで一番努力して、全国選抜を獲ります」。悔しさを糧に、さらに成長して再び日本一に挑んでいく。（尾辻剛 / Go Otsuji）