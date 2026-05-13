チワワとマルチーズのミックス犬が、いたずら後に見せる独特の表情がSNSで話題を集めている。【映像】存在を薄く…!! 独特の表情を見せる犬（複数カット）投稿したのは、喜怒哀楽がはっきりわかるほど表情豊かだという、チワワとマルチーズのミックス犬「もじゅくん」（1歳）の飼い主（＠inudogwan1）。飼い主さんが別室にいる間、ビニール袋をひっぱり出すいたずらをしたもじゅくんの「薄目で誤魔化そうとする」表情を撮影し