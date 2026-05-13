りん（見上愛）と直美（上坂樹里）という看護師になった2人の女性を描く「風、薫る」（NHK）。原案本の作者・田中ひかるさんは「直美のモチーフ、鈴木雅さんは大関和（りんのモモチーフ）さんに劣らず優秀で、2人とも武士の娘という共通点もあった」という――。■原案者は鈴木雅に何を託したか「風、薫る」（NHK）の原案となった著書『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社）では、大関和(おおぜきちか)のバディ（相