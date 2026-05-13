2年目の嶋村麟士朗がヤクルト戦でプロ1号2ラン■阪神 10ー0 ヤクルト（12日・神宮）阪神の嶋村麟士朗捕手が12日、神宮球場で行われたヤクルト戦の7回に代打で登場すると左越えのプロ1号を放った。2年目22歳のロマン溢れる一発にファンも「きたあああ！」と歓喜している。2-0のリードで迎えた7回2死一塁、代打で登場した嶋村は、廣澤優投手の152キロのフォーシームを捉えた。阪神ファンで埋め尽くされた左翼スタンドへ飛び込む