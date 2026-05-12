5月12日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「イラン情勢を受けた石油供給と節約要請」について意見を交わした。 不安商法に煽られないことが我々国民にとっては必要 高市首相は国会で、イラン情勢を受けた国民への節約要請について、現時点で必要ないとの考えを改めて示し