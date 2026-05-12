俳優のディエゴ・ルナが、実写版「塔の上のラプンツェル」にキャスト入りした。「スター・ウォーズ」シリーズの「キャシアン・アンドー」でのタイトルロールでも知られるディエゴが、2010年に公開された人気アニメ映画の実写版でディズニーとの関係をさらに強める見込みだ。 【写真】「キャシアン・アンドー」のディエゴ・ルナ 主人公のラプンツェル役にはすでにオーストラ