俳優のディエゴ・ルナが、実写版「塔の上のラプンツェル」にキャスト入りした。「スター・ウォーズ」シリーズの「キャシアン・アンドー」でのタイトルロールでも知られるディエゴが、2010年に公開された人気アニメ映画の実写版でディズニーとの関係をさらに強める見込みだ。



【写真】「キャシアン・アンドー」のディエゴ・ルナ

主人公のラプンツェル役にはすでにオーストラリア出身の新人女優ティーガン・クロフト、フリン・ライダー役には「ゾンビーズ」で知られる俳優マイロ・マンハイムが決定しているほか、ラプンツェルの魔法の髪を独占するため、塔に閉じ込めている悪役ゴーテル役には「ワンダヴィジョン」の女優キャスリン・ハーンが噂されているが、詳細については明かされていない。



ゴーテル役を巡っては以前、女優のスカーレット・ヨハンソンが浮上していたものの、「バットマン2」、リブート版「エクソシスト」とのスケジュールの都合から降板するに至っていた。



監督を手掛けるのは「グレイテスト・ショーマン」のマイケル・グレイシー氏で、オリジナル版の「ミュージカル要素」を大幅に取り入れる見込みだと言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）