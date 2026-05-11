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25億人。1950年頃の世界人口が地球の限界ってこと…？。

地球の人口に関するショッキングな研究結果が発表されました。なんでも、地球が持続可能な状態で支えられる人口は、約25億人なのだそうですよ。

現在の世界人口は約83億人なので、私たち人類は地球のキャパの3倍以上も負荷をかけていることになります。

世界人口は完全に｢地球のキャパ｣超え

どうして地球の適正人口はこれほどまでに小さいのでしょうか？ それは、すべての人が経済的に安定し、快適な生活水準を維持することを前提に計算されているからです。

科学誌Environmental Research Lettersに掲載された研究結果の主執筆者で、フリンダース大学（オーストラリア）の地球生態学者であるコーリー・ブラッドショー教授は、現状についてニュースリリースで次のように警鐘を鳴らしています。

地球は、私たちの資源利用ペースについていくことはできません。抜本的な変革なしには、今日の需要さえも支えきれません。私たちの研究結果は、人類が地球が許容できる限界を超えて、過度な負荷を強いていることを示しています。

教授が指摘するように、今の私たちは地球の再生能力を超えて、いわば貯金を切り崩して生活している状態と言えそうです。ともすると、切り崩しているのは、ほかの地域で暮らす人々や、まだ地球上に生まれていない未来の世代の貯金だったりします。

人口爆発を支えてきたのは「化石燃料」

そもそも、なぜここまで人口が増えてしまったのでしょう？

かつての人類は、自然の制約の中で生活していましたが、産業革命以降、化石燃料によって膨大なエネルギーを手にしたことで状況が一変しました。

安価なエネルギーによって、化学肥料による食料の大幅な増産や、世界規模のサプライチェーンが可能になり、以前は考えられなかったほど多くの命を養えるようになりました。つまり、今の人口は、化石燃料によって人工的に引き上げられたキャパシティの上に成り立っています。

限界を超え続けるとどうなるのか

研究では、1960年代を境に人口の増加ペースが鈍化しているものの、この調子で推移していくと今世紀後半に117億人から124億人でピークを迎えると予測されています。

もしこのまま増え続ければ、食料や水資源の不足、生物多様性の喪失、そして深刻な気候変動がさらに加速するのは避けられないといいます。

今回の研究で特に注目すべきなのは、温室効果ガスの排出や環境破壊の最大の要因が、一人あたりの消費量よりも、｢人口規模そのもの｣にあると示された点です。人口が増えすぎて、個人の消費を抑えればなんとかできるレベルじゃなくなってしまったというわけです。

社会構造のゆがみと偏る負担

ここで考えなければならないのが、今の社会構造の矛盾です。現代の経済は、無限の成長を前提にしていますが、地球は有限なので、今の生活様式を続けるのは物理的に不可能です。

また、恩恵と負担の所在が偏っている現実もあります。富裕な地域は、早くから化石燃料の恩恵を受けて発展してきましたが、現在、資源の過剰消費がもたらす気候変動や生態系崩壊のツケを払わされているのは、その恩恵を十分に受けていない低所得地域や、負の遺産を引き継ぐ将来世代です。

いわゆるグローバルノースの富裕国と、グローバルサウスの開発途上国における南北問題でもありますが、先進国内でも社会構造的な不公正によって、弱い立場に置かれている人々に負担が偏っています。ブラッドショー教授は、持続不可能な現状をこう表現しています。

真に持続可能な人口は、世界が20世紀半ばに支えていた水準に近いです。私たちの試算によると、もし誰もが生態系の限界の範囲内で、経済的に安定し、快適な生活水準を維持して暮らすとしたら、持続可能な世界人口は25億人に近いことが示されています。

そして、研究論文では、いかなる開発も、将来世代を考慮に入れるべきと以下のように指摘します。

｢持続可能性｣という名目のもとで行なわれる将来の開発は、どのような形態であれ、現在の社会の需要や願望を満たすと同時に、将来の世代が自らの需要を満たせるよう保証しなければなりません。これは、たとえその定義がどれほど明確であっても、最大人口規模の追求によって達成することはできません。

未来のために再定義すべき｢豊かさ｣

では、環境に過度の負荷をかけないためにはどうすればいいのでしょうか。研究者は、｢人口の安定化｣、｢消費の抑制｣、｢自然システムの保護｣を同時に進める必要があると主張しています。

土地やエネルギー、食料の使い方を根本から見直し、再生可能な資源の範囲内で暮らす社会構造にアップデートする必要があるそうです。

しかし、研究結果は、決してそのような未来へ向かうことに楽観的ではないことを示しています。研究チームは、論文の最後を次のように締めくくっています。

悲劇なのは、人間の営みが、環境収容力がもたらす、最終的には避けられない補正フィードバック（乱れたバランスを元に戻そうとする働き）の連鎖を機能不全に陥らせてしまったにもかかわらず、それに代わる人道的かつ環境に配慮した補正フィードバックを用意してこなかった点です。

それでも、ブラッドショー教授は、まだ変化は可能だと前を向きます。

人口が少なく、消費が少ない社会こそが、人間にとっても、地球にとっても、より良い結果をもたらします。行動を起こせる時間は限られてきていますが、各国が協力すれば、意味のある変化を成し遂げることはまだ可能です。

私たちの選択が、今を生きる世代の未来だけでなく、いまここで何も決めることができない将来世代の未来も決めることになります。｢真の豊かさ｣とは何かを真剣に考えて、賢明な選択をしたいですね。

Source: Bradshaw et al. 2026 / Environmental Research Letters

Reference: Science Alert, Flinders University, Earth.com