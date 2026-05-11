『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「軽トラが追跡パトカーに衝突逃走車両に警察官が発砲」についてお伝えします。◇◇◇東京・世田谷区の閑静な住宅街で逃走を図る軽トラックに警察官が発砲する事案が起きました。警視庁によりますと10日午後、警察官が不審車両の軽トラックを発見。細い路地に入りますが対向車がいたため、軽トラックが停車。追いかけていた警察官が職務質問しようとしたところ、軽トラック