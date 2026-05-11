相模原市役所（資料写真）相模原市は１１日、マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」に同市緑区在住の８０代女性が感染したと発表した。神奈川県内では昨年７月に松田町在住の女性の感染が確認されており、今年に入ってからは初めて。市保健所によると、女性は４月２９日に発熱や関節痛などの症状があり、３０日に市内の医療機関を受診。５月９日にＳＦＴＳの陽性が確定した。女性は現在も入