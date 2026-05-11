【パペットスンスン”FUWAA”GUMMY】 5月11日 発売 価格：1個194円 バンダイは「パペットスンスン”FUWAA”GUMMY」を5月11日に発売した。価格は1袋194円。 本製品は「パペットスンスン」に登場する「スンスン」が「ふわあっ♪」となったときのレベルを表現したグミ。ソーダ味とホワイトソーダ味で、0％、39％、112％のレベルに応じてグミの見た目と味が変わる。