5月17日（日）東京競馬場で行われる、第21回ヴィクトリアマイル（G1・4歳上オープン・牝・芝1600m）の登録馬は下記の通り。春の牝馬女王決定戦。桜花賞と秋華賞の二冠牝馬エンブロイダリー、オークス馬・カムニャックなど20頭がエントリー。【阪神牝馬S】ルメールお見事！エンブロイダリー鮮やか逃げ切り豪華なメンバーが名を連ねるアイサンサン56.0エリカエクスプレス56.0エンブロイダリー56.0カナテープ56.0カピリナ