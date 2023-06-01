Z世代の半数上の視聴者は、特定の観たい作品があるかどうかで、動画配信サービスに一時的に加入したり解約したりを繰り返しているようだ。電通グループのdentsu gamingと米IGN Entertainmentによる調査報告『』で明らかになった。 この調査は、米国・英国・オーストラリアの6,250人以上を対象に実施されたもの。調査対象は、週10時間以上ゲームをプレイする、動画配信サービスを視聴する、YouTube