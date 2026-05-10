（桃園空港中央社）中部・雲林県の廟（びょう）北港朝天宮に祭られている女神「媽祖」の像が10日、廟の関係者や信者らと共に桃園国際空港から日本へ旅立った。1週間の日程で、関東地方の寺などを巡る。同廟の媽祖像が日本を訪問するのは初めて。媽祖は台湾で広く信仰されている航海の女神。交通部（交通省）観光署のサイトによれば、1694年に創建された北港朝天宮は、台湾各地にある300余りの媽祖廟の「総廟」とされている。朝天宮