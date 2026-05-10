きょうとあすは、西日本から北日本では高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。ただし、関東北部ではあすの午後はにわか雨がありそうです。南西諸島は停滞する前線の影響でくもりや雨となり、雷雨の所もありそうです。気温は南西諸島では平年より低い予想ですが、その他の地域は平年並みか高く、25℃以上の夏日となる所もありそうです。この先1週間は全国的に晴れる日が多い見込みで、次の週末は気温も一段と上がりそうです。