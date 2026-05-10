◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節福島―磐田（2026年5月10日とうスタ）J3福島は10日、ホームで磐田と対戦する。今季から加入したFW三浦知良（59）はベンチスタートとなった。前節5月6日の藤枝戦は今季3度目のスタメン出場を果たし、J公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月10日に更新。故郷・静岡にJリーガーとして“凱旋”したカズはスタメン発表で敵地にもかかわらず大きな拍手を受けた。今季は秋春制への移行に伴