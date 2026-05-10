ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦前に会見に臨み、佐々木朗希投手（24）を11日（同12日）のジャイアンツ戦で先発起用することを明言した。佐々木は当初はこの日の先発が予定されていたが、直前で変更となった。前日8日（同9日）にグラスノーが腰のけいれんのため負傷者リスト（IL）入りし、9日に傘下マイナーでリハビリ登板する予定だったスネルが復帰することが決定。それを受け、